«Они просто мяч волтузят и ничего не делают». Вышел заключительный выпуск «Друзей Фортуны»

В финальном выпуске первого сезона шоу от БЕТСИТИ ведущие посетили Воронеж и сходили на первый домашний матч «Факела» после возвращения в РПЛ.

В этот раз компанию медиафутболисту Эльхану Салахову составила ведущая «Окко», бывшая фигуристка Лина Федорова. Блогеры показали Воронеж, прокатились на зиплайне по центру города, съездили в Дивногорье, встретились с фанатами «Факела» до матча и посетили игру с махачкалинским «Динамо». Сама встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Формат тревел-шоу «Друзья Фортуны» — адаптированная версия «Орла и Решки». Ведущие Эльхан Салахов и Ольга Тигина ездили по России, показывали регионы страны и посещали спортивные мероприятия, связанные с БЕТСИТИ. К каждому выпуску изготавливалась уникальная монета, а герои выпуска подкидывали ее перед каждой активностью.

Специальными гостями в выпусках были различные люди из мира спорта — экс-футболист «Зенита» Кристиан Нобоа, президент Fight Nights Камил Гаджиев, экс-игрок и коммерческий директор «Динамо» Махачкала Савелий Козлов и другие.