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11 августа, 16:50

«Они просто мяч волтузят и ничего не делают». Вышел заключительный выпуск «Друзей Фортуны»

«Друзья Фортуны».

В финальном выпуске первого сезона шоу от БЕТСИТИ ведущие посетили Воронеж и сходили на первый домашний матч «Факела» после возвращения в РПЛ.

В этот раз компанию медиафутболисту Эльхану Салахову составила ведущая «Окко», бывшая фигуристка Лина Федорова. Блогеры показали Воронеж, прокатились на зиплайне по центру города, съездили в Дивногорье, встретились с фанатами «Факела» до матча и посетили игру с махачкалинским «Динамо». Сама встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Формат тревел-шоу «Друзья Фортуны» — адаптированная версия «Орла и Решки». Ведущие Эльхан Салахов и Ольга Тигина ездили по России, показывали регионы страны и посещали спортивные мероприятия, связанные с БЕТСИТИ. К каждому выпуску изготавливалась уникальная монета, а герои выпуска подкидывали ее перед каждой активностью.

Специальными гостями в выпусках были различные люди из мира спорта — экс-футболист «Зенита» Кристиан Нобоа, президент Fight Nights Камил Гаджиев, экс-игрок и коммерческий директор «Динамо» Махачкала Савелий Козлов и другие.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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