«Динамо» СПб обыграло ФК «10» в Кубке России благодаря голу на последних минутах

«Динамо» из Санкт-Петербурга обыграло медийный ФК «10» во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 2:1.

Матч состоялся 11 августа на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге.

На 44-й минуте счет открыл защитник «Динамо» Александр Масалов. На 66-й минуте отличился полузащитник гостей Ренат Гайнуллин.

На 90+3-й минуте забил нападающий бело-голубых Данила Ежков.

В следующем раунде турнира бело-голубые сыграют с победителем матча между вологодским «Динамо» и «Тверью».