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11 августа, 19:10

«Динамо» СПб обыграло ФК «10» в Кубке России благодаря голу на последних минутах

Сергей Филин

«Динамо» из Санкт-Петербурга обыграло медийный ФК «10» во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 2:1.

Матч состоялся 11 августа на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге.

На 44-й минуте счет открыл защитник «Динамо» Александр Масалов. На 66-й минуте отличился полузащитник гостей Ренат Гайнуллин.

На 90+3-й минуте забил нападающий бело-голубых Данила Ежков.

В следующем раунде турнира бело-голубые сыграют с победителем матча между вологодским «Динамо» и «Тверью».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
11 августа, 17:00. МСА Петровский (Санкт-Петербург)
Динамо СПб
2:1
ФК 10
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Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Санкт-Петербург)
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