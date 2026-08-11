Солд-аут и масштабное шоу: WINLINE Матч Тура между «Спартаком» и «Краснодаром» собрал более 38 000 болельщиков

9 августа на «Лукойл Арене» состоялся WINLINE Матч Тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра собрала более 38 000 болельщиков и стала одним из самых ярких событий в РПЛ за минувшие выходные. Матч получился по-настоящему напряженным: с быстрым голом, камбэком и борьбой до финального свистка.

Уже на второй минуте Манфред Угальде вывел «Спартак» вперед. «Краснодар» ответил голами Лукаса Оласы и Жоау Батчи и в итоге победил со счетом 2:1. Этот результат вывел южан на первое место в турнирной таблице.

Но вечер запомнился не только тем, что происходило на поле: WINLINE подготовил для зрителей масштабное шоу, которое превратило матч в настоящий праздник. Трибуны раскачала певица Bearwolf, кортсайд-зона стала центром притяжения медийных гостей, а еще для всех фанатов футбола ярким финалом матча стало эффектное пиротехническое шоу.

Концепция WINLINE Матчей Тура отличается от игры к игре, но в ее основе всегда остается стремление подарить болельщикам новый опыт и больше эмоций от футбола. Так WINLINE расширяет привычный формат похода на стадион и делает центральные встречи сезона еще ярче и масштабнее.