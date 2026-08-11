Тренер махачкалинского «Динамо» Евсеев о возможных трансферах: «Скрывать нечего — нужен центральный защитник»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев рассказал о том, планирует ли клуб подписывать игроков до закрытия трансферного окна.

«Есть у нас позиции, на которых людей не хватает. И скрывать нечего — центральный защитник. Мы ищем, хотим», — сказал Евсеев в интервью программе «Футбол России».

В двух первых турах РПЛ махачкалинцы победили «Факел» (2:1) и «Локомотив» (2:1), а затем проиграли московскому «Динамо» (1:3).

Махачкалинцы с 6 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Динамо» сыграет «Крыльями Советов». Матч пройдет 16 августа в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.