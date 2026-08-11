В ЦСКА подтвердили переговоры со Шварцем летом: «Он зарекомендовал себя в период работы в «Динамо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера Сандро Шварца этим летом.

— Летом писали, что Сандро Шварц был близок к ЦСКА. Почему не договорились с ним?

— Мы общались с Сандро. Считаем его действительно хорошим специалистом, который зарекомендовал себя в период работы в «Динамо». Но, проанализировав всю ситуацию, сложив все факторы, мы сделали тот выбор, который сделали. Сандро желаем удачи, только не в матчах с ЦСКА. Эта страница перевернута.

— Одна из причин, почему не подписали Шварца, — это финансовые запросы немца?

— В совокупности. При этом мы понимаем, что Сандро при прочих равных симпатизировал варианту с «Динамо». Это абсолютно нормально. Это его команда, его коллеги.

ЦСКА назначил на пост главного тренера Дмитрия Игдисамова. С 40-летним специалистом подписан двухлетний контракт.

Сандро Шварц этим летом стал главным тренером «Динамо». Немецкий специалист подписал соглашение с московским клубом на три года.