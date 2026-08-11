Слуцкий: «Пиняев — посредственный футболист. В 80 процентах случаев он принимает неверное решение»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий оценил игру полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева. Специалист разделил мнение, что хавбек является посредственным футболистом.

«Если ты спрашиваешь мое мнение, да. [Пиняев — посредственный футболист.] Я личностно к Сереге отношусь с огромным уважением. Но у него нет стабильных [качеств]. У него нестабильное завершение, он в 80 процентах случаев принимает неверное решение. Он играет за счет скорости, смены направлений и так далее. Но, опять же, без концовки, потому что он может ударить в угловой флаг. У него непоставленный удар с двух ног.

Решения почти всегда принимаются неверные. Когда в том году Руденко и Бакаев выиграли конкуренцию у Пиняева, я абсолютно не был удивлен. На мой взгляд, у него никогда не будет высокой статистики.

У него точно нет хорошего понимания игры, глубокого влияния на эпизоды, нет более-менее стабильной статистики. Нет каких-то качеств, кроме скорости и использования свободного пространства, которые были бы гарантированно применимы», — сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».

Пиняев выступает за «Локомотив» с 2023 года. В этом сезоне 21-летний футболист провел 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.