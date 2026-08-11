Слуцкий: «Пиняев — посредственный футболист. В 80 процентах случаев он принимает неверное решение»
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий оценил игру полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева. Специалист разделил мнение, что хавбек является посредственным футболистом.
«Если ты спрашиваешь мое мнение, да. [Пиняев — посредственный футболист.] Я личностно к Сереге отношусь с огромным уважением. Но у него нет стабильных [качеств]. У него нестабильное завершение, он в 80 процентах случаев принимает неверное решение. Он играет за счет скорости, смены направлений и так далее. Но, опять же, без концовки, потому что он может ударить в угловой флаг. У него непоставленный удар с двух ног.
Решения почти всегда принимаются неверные. Когда в том году Руденко и Бакаев выиграли конкуренцию у Пиняева, я абсолютно не был удивлен. На мой взгляд, у него никогда не будет высокой статистики.
У него точно нет хорошего понимания игры, глубокого влияния на эпизоды, нет более-менее стабильной статистики. Нет каких-то качеств, кроме скорости и использования свободного пространства, которые были бы гарантированно применимы», — сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».
Пиняев выступает за «Локомотив» с 2023 года. В этом сезоне 21-летний футболист провел 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0