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11 августа, 13:22

Слуцкий: «Пиняев — посредственный футболист. В 80 процентах случаев он принимает неверное решение»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий оценил игру полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева. Специалист разделил мнение, что хавбек является посредственным футболистом.

«Если ты спрашиваешь мое мнение, да. [Пиняев — посредственный футболист.] Я личностно к Сереге отношусь с огромным уважением. Но у него нет стабильных [качеств]. У него нестабильное завершение, он в 80 процентах случаев принимает неверное решение. Он играет за счет скорости, смены направлений и так далее. Но, опять же, без концовки, потому что он может ударить в угловой флаг. У него непоставленный удар с двух ног.

Решения почти всегда принимаются неверные. Когда в том году Руденко и Бакаев выиграли конкуренцию у Пиняева, я абсолютно не был удивлен. На мой взгляд, у него никогда не будет высокой статистики.

У него точно нет хорошего понимания игры, глубокого влияния на эпизоды, нет более-менее стабильной статистики. Нет каких-то качеств, кроме скорости и использования свободного пространства, которые были бы гарантированно применимы», — сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».

Пиняев выступает за «Локомотив» с 2023 года. В этом сезоне 21-летний футболист провел 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: «Это футбол, брат!»
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Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Леонид Слуцкий
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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