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11 августа, 22:32

Источник: Карпукас пройдет медосмотр для «Зенита» в конце этой или начале следующей недели

Сергей Ярошенко
Артем Карпукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас пройдет медицинское обследование перед переходом в «Зенит» в конце текущей или начале следующей недели, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, сумма трансфера 24-летнего футболиста составит 6 миллионов евро, а контракт Карпукаса с петербургским клубом будет рассчитан до лета 2031 года. Ожидается, что матч 4-го тура РПЛ против «Оренбурга» станет для Карпукаса последним в составе «Локомотива».

Карпукас является воспитанником железнодорожников и выступает за основную команду клуба с 2022 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Карпукаса в 7 миллионов евро. Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до конца июня 2027 года.

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Артем Карпукас
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ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
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 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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