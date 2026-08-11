Источник: Карпукас пройдет медосмотр для «Зенита» в конце этой или начале следующей недели

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас пройдет медицинское обследование перед переходом в «Зенит» в конце текущей или начале следующей недели, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, сумма трансфера 24-летнего футболиста составит 6 миллионов евро, а контракт Карпукаса с петербургским клубом будет рассчитан до лета 2031 года. Ожидается, что матч 4-го тура РПЛ против «Оренбурга» станет для Карпукаса последним в составе «Локомотива».

Карпукас является воспитанником железнодорожников и выступает за основную команду клуба с 2022 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Карпукаса в 7 миллионов евро. Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до конца июня 2027 года.