Пловчиха Ефимова: «Спартак» станет чемпионом. Посмотрим, в этом ли сезоне РПЛ»

Трехкратный призер Олимпиад пловчиха и болльщица «Спартака» Юлия Ефимова уверена, что красно-белые станут чемпионами России по футболу.

«Матчи «Спартака» давно не смотрела, но следила за чемпионатом мира, была в той тайм-зоне. «Спартак» станет чемпионом, конечно. Посмотрим, в этом ли [сезоне]. Но на моей жизни обязательно станет», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

«Спартак» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 16 августа в Калининграде сыграют с «Балтикой».