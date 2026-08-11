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11 августа, 13:04

Глава РПЛ Алаев — о трансфере Латышонка в «Нижний Новгород» и аренде в «Балтику»: «Они же никого не обманули»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Латышонок.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о своем отношении к переходу голкипера Евгения Латышонка в «Балтику».

29 июля «Нижний Новгород» выкупил 28-летнего вратаря у «Зенита». Спустя несколько часов нижегородский клуб объявил об аренде футболиста в «Балтику».

Алаев отметил, что вопрос изменения системы транзитных переходов может быть рассмотрен, если будет соответствующий запрос в сообществе.

«Я к этому отношусь абсолютно спокойно, потому что есть регламент, «правила игры». И вот когда их пытаются нарушить, я к этому отношусь негативно. А когда все делается по правилам, правила это позволяют, значит, это нормально. Если в сообществе сформируется мнение, что систему транзитных переходов надо поменять, люди выйдут с инициативой, мы ее рассмотрим. Сейчас искать черную кошку в черной комнате я точно не буду. Когда пытаются обмануть, это негативно. Но они же никого не обманули, они действуют по правилам, такие правила», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

Также Алаев добавил, что рад появлению частных спонсоров в «Нижнем Новгороде», который ранее находился в тяжелой финансовой ситуации, а теперь смог позволить себе подписать Латышонка.

В 2024 году Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики». Голкипер является воспитанником «Краснодара».

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.«Зенит» отпустит Мостового, ЦСКА найдет форварда, «Локо» продаст Батракова или Карпукаса? Таблица переходов РПЛ

Источник: РБ Спорт»
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ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
Александр Алаев
Евгений Латышонок
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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