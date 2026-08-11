Глава РПЛ Алаев — о трансфере Латышонка в «Нижний Новгород» и аренде в «Балтику»: «Они же никого не обманули»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о своем отношении к переходу голкипера Евгения Латышонка в «Балтику».

29 июля «Нижний Новгород» выкупил 28-летнего вратаря у «Зенита». Спустя несколько часов нижегородский клуб объявил об аренде футболиста в «Балтику».

Алаев отметил, что вопрос изменения системы транзитных переходов может быть рассмотрен, если будет соответствующий запрос в сообществе.

«Я к этому отношусь абсолютно спокойно, потому что есть регламент, «правила игры». И вот когда их пытаются нарушить, я к этому отношусь негативно. А когда все делается по правилам, правила это позволяют, значит, это нормально. Если в сообществе сформируется мнение, что систему транзитных переходов надо поменять, люди выйдут с инициативой, мы ее рассмотрим. Сейчас искать черную кошку в черной комнате я точно не буду. Когда пытаются обмануть, это негативно. Но они же никого не обманули, они действуют по правилам, такие правила», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

Также Алаев добавил, что рад появлению частных спонсоров в «Нижнем Новгороде», который ранее находился в тяжелой финансовой ситуации, а теперь смог позволить себе подписать Латышонка.

В 2024 году Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики». Голкипер является воспитанником «Краснодара».