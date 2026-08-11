Глава РПЛ Алаев — о трансфере Латышонка в «Нижний Новгород» и аренде в «Балтику»: «Они же никого не обманули»
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о своем отношении к переходу голкипера Евгения Латышонка в «Балтику».
29 июля «Нижний Новгород» выкупил 28-летнего вратаря у «Зенита». Спустя несколько часов нижегородский клуб объявил об аренде футболиста в «Балтику».
Алаев отметил, что вопрос изменения системы транзитных переходов может быть рассмотрен, если будет соответствующий запрос в сообществе.
«Я к этому отношусь абсолютно спокойно, потому что есть регламент, «правила игры». И вот когда их пытаются нарушить, я к этому отношусь негативно. А когда все делается по правилам, правила это позволяют, значит, это нормально. Если в сообществе сформируется мнение, что систему транзитных переходов надо поменять, люди выйдут с инициативой, мы ее рассмотрим. Сейчас искать черную кошку в черной комнате я точно не буду. Когда пытаются обмануть, это негативно. Но они же никого не обманули, они действуют по правилам, такие правила», — цитирует Алаева «РБ Спорт».
Также Алаев добавил, что рад появлению частных спонсоров в «Нижнем Новгороде», который ранее находился в тяжелой финансовой ситуации, а теперь смог позволить себе подписать Латышонка.
В 2024 году Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики». Голкипер является воспитанником «Краснодара».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0