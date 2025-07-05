«Зенит» ответил на подкол «Динамо» из ролика с презентацией Сергеева

Пресс-служба «Зенита» ответила на ролик «Динамо» о переходе форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Московский клуб подписал видео: «Крепостное право знаете? Мы отменили». После этого петербуржцы выложили свой пост, на котором один из героев ролика «Динамо» читает книгу «На дне».

Сергеев был представлен новым игроком «Динамо» на стадионе во время матча с «Партизаном».

Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года. Бело-голубые объявили о трансфере во время товарищеского матча с «Партизаном».