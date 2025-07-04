«Динамо» объявило о переходе Ивана Сергеева

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года. Бело-голубые объявили о трансфере во время товарищеского матча с «Партизаном» — Сергеев приехал на стадион и на 80-й минуте вышел на одну из вип-трибун вместе с генеральным директором клуба Павлом Пивоваровым и продемонстрировал футболку команды с его фамилией.

Футболиста показали на главном табло стадиона, а диктор объявил, что сделка состоялась.

Иван Сергеев перешел в «Динамо». Фото «СЭ»

Сергеев вернулся в «Крылья» из «Зенита» в сентябре 2024 года. В прошедшем сезоне нападающий провел 25 матчей за самарцев, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.

Также форвардом интересовался «Спартак». В СМИ появлялась информация о намерении «Зенита» вернуть футболиста, который выступал в клубе из Санкт-Петербурга в 2022-2024 годах, но, по данным «СЭ», это не соответствует действительности.