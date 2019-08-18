Гол Маркова принес «Рубину» победу над «Арсеналом»

«Рубин» обыграл «Арсенал» (1:0) в матче шестого тура чемпионата России.

Единственный мяч на 72-й минуте забил Евгений Марков. Голевую передачу ему отдал пяткой Евгений Башкиров.

Обе команды имеют в активе по 10 очков. По дополнительным показателям «Рубин» идет на пятом месте, а «Арсенал» — на седьмом.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Арсенал» примет «Оренбург».

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

«Рубин» (Казань) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)

Гол: Марков, 72.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Закиров (Микелтадзе, 63), Иг.Коновалов, Башкиров (Плиев, 90+1), Кварацхелия (Марков, 69), Давиташвили, Кьяртанссон.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Костадинов (Ткачев, 61), Горбатенко, Чаушич, Ломовицкий, Луценко (Банда, 85), Лесовой.

Предупреждения: Альварес, 74. Уремович, 76. Григалава, 84. Микелтадзе, 89.

Судьи: Безбородов. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

18 августа. Казань. Стадион «Центральный».

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