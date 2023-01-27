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Лео Гогличидзе - об опухоли: «Врачи звонили и говорили, что надо ампутировать ногу»

Лео Гогличидзе вспомнил, как ездил на лечение в Израиль
Виктория Кравченко
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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал, как ездил на лечение в Израиль. У игрока была диагностирована злокачественная опухоль, которую успешно прооперировали.

«Тогда я мало что знал про свое здоровье. Одни врачи говорили, что все будет хорошо. А другие звонили со словами: «Больше никакого футбола. Надо ампутировать ногу», — цитирует Гогличидзе Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Гогличидзе отыграл 14 матчей в чемпионате России и отдал один результативный пас.

Источник: https://sport24.ru/news/football/intervyu-futbolista-urala-leo-goglichidze-o-rabote-goncharenko-uvolnenii-shalimova-druzhbe-s-fominym-borbe-s-rakom-vremeni-v-krasnodare-galitskogo-gruzii-i-kaladze
Лео Гогличидзе
ФК Урал
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