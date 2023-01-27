Лео Гогличидзе - об опухоли: «Врачи звонили и говорили, что надо ампутировать ногу»

Лео Гогличидзе вспомнил, как ездил на лечение в Израиль

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал, как ездил на лечение в Израиль. У игрока была диагностирована злокачественная опухоль, которую успешно прооперировали.

«Тогда я мало что знал про свое здоровье. Одни врачи говорили, что все будет хорошо. А другие звонили со словами: «Больше никакого футбола. Надо ампутировать ногу», — цитирует Гогличидзе Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Гогличидзе отыграл 14 матчей в чемпионате России и отдал один результативный пас.