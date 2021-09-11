Руй Витория: «Не буду говорить, о чем я общался с Федуном»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория решил не рассказывать, о чем он общался с владельцем клуба Леонидом Федуном. Вопрос о встрече был задан португальцу после домашнего матча РПЛ с «Химками».

«Не буду говорить, о чем я общался с президентом Федуном, — сказал португалец. — Мы обсуждали футбол, трансферы, игроков. У нас с ним нормальные рабочие отношения»

«Спартак» обыграл «Химки» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. В составе красно-белых отличились Айртон, Квинси Промес и Эсекиэль Понсе.