Руй Витория: «Не буду говорить, о чем я общался с Федуном»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория решил не рассказывать, о чем он общался с владельцем клуба Леонидом Федуном. Вопрос о встрече был задан португальцу после домашнего матча РПЛ с «Химками».
«Не буду говорить, о чем я общался с президентом Федуном, — сказал португалец. — Мы обсуждали футбол, трансферы, игроков. У нас с ним нормальные рабочие отношения»
«Спартак» обыграл «Химки» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. В составе красно-белых отличились Айртон, Квинси Промес и Эсекиэль Понсе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю