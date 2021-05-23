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Азмун — вне конкуренции в РПЛ для игроков «Динамо»

21:00
Сердар Азмун в игре против «Динамо». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Динамо». Фото «СЭ»
Сердар Азмун в игре против «Динамо». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Футболисты «Динамо» отдали предпочтение форварду «Зенита» Сердару Азмуну в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

Азмун получил 6 из 11 первых мест в анкетах динамовцев. Такой выбор сделали Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Сергей Паршивлюк, Константин Тюкавин, Даниил Фомин и Себастьян Шиманьски.

Топ-3 по сумме голосов бело-голубых дополнили еще один нападающий питерского клуба Артем Дзюба и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Динамо». Фото "СЭ"
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Динамо». Фото «СЭ»

В число упоминаемых игроков также вошел форвард «Спартака» Джордан Ларссон. Его включили в свои топ-3 Шиманьски, Лесовой, Паршивлюк и Скопинцев.

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин назвал такую тройку: Дзюба, полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и экс-игрок бело-голубых, хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа.

Итоги голосования по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».

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