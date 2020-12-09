Глушаков не понимает, как Мариу Фернандес получил российский паспорт

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в истории на своей странице в Instagram с юмором отреагировал на слова защитника ЦСКА Мариу Фернандеса, который в одном из интервью заявил, что не любит бани, не пьет водку и у него нет шапки-ушанки.

«Да как ты паспорт-то получил», — задается вопросом Глушаков.

Мариу Фернандес получил российский паспорт в 2016 году, что дало право бразильцу выступать за сборную России. Вместе с командой Черчесова 30-летний защитник вышел в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, где россияне в серии пенальти уступили Хорватии.