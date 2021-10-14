Глушаков может пропустить матч с «Ахматом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков может пропустить матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата», сообщил депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков.

«Глушаков продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в сборной России, — сказал Терюшков. — В матче с «Ахматом» Дениса точно не будет в стартовом составе. Возможно, он пропустит этот тур. Глушаков пока не присоединялся к тренировкам в общей группе. Он занимается индивидуально».

Матч «Химки» — «Ахмат» состоится 17 октября. Начало в 16.30 по московскому времени.

(Антон Иванов)