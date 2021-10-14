Глушаков может пропустить матч с «Ахматом»
21:45
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков может пропустить матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата», сообщил депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков.
«Глушаков продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в сборной России, — сказал Терюшков. — В матче с «Ахматом» Дениса точно не будет в стартовом составе. Возможно, он пропустит этот тур. Глушаков пока не присоединялся к тренировкам в общей группе. Он занимается индивидуально».
Матч «Химки» — «Ахмат» состоится 17 октября. Начало в 16.30 по московскому времени.
(Антон Иванов)
Читайте также
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю