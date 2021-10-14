Сандро Шварц подвел итоги первого года работы с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как прошел первый год работы с московским клубом.

— Сандро, вы уже целый год возглавляете «Динамо». Какими были для вас эти 12 месяцев?

— Это был очень хороший год. Время в футболе летит очень быстро. Весь этот год мы провели в рабочем ритме. Уже видны те шаги, которые команда сделала вперед. Безусловно, еще есть моменты, которые нам предстоит улучшить, — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

— Год назад вы приняли очень непростое для любого человека решение — переехать в другую страну, в незнакомый чемпионат. С каким чувством вы переезжали в Россию?

— На самом деле я не могу сказать, что решение о переезде в Россию далось мне тяжело. Конечно, я поговорил с близкими и принял решение, что это тот шаг, который я должен сделать. Кроме того, у меня состоялся предметный разговор с руководством клуба. Мы наметили общие задачи и планы, которые будем вместе реализовывать. Мне нравится работать в «Динамо». Я рад каждый день видеть всех сотрудников клуба, прекрасно себя чувствую здесь.

— Наверняка вы как-то представляли себе работу в России. Что вас удивило по приезде? Что оказалось совсем не так, как вы ожидали?

— Неожиданные моменты были уже в первый день, когда я только прилетел. По выходе из аэропорта я был удивлен большому количеству людей, которые меня ждали. Нужно понимать, что я приехал в Россию буквально за два дня до первой официальной игры против «Сочи». У нас не было времени на раскачку. Требовалось сразу влиться в рабочий ритм. Помню, что меня очень тепло встретили на базе нашего клуба. Более того, мне нужно было дать много интервью перед игрой. Времени для подготовки к моему первому матчу в России оставалось не так много.