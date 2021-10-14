Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо».

«Нас ждет интересное противостояние одних из самых сильных команд нашего чемпионата. Думаю, в матче не будет фаворита. Команды равны и, что самое интересное, очень похожи друг на друга. У «Спартака» есть пара травмированных игроков, но я думаю, что у них хватит ротации, чтобы заменить их. Думаю, что ничья в гостях у «Спартака» — хороший результат для «Динамо». Против красно-белых всегда очень сложно играть, тем более когда матч в гостях», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.