Глушаков из-за травмы был заменен перед вторым таймом матча «Химок» в Туле
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков был заменен в перерыве матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» в Туле.
Перед перерывом Глушаков прекратил бег во время рывка за соперником в атаке туляков и попросил замену. Не исключено, у 34-летнего полузащитника повреждение задней поверхности бедра.
Ранее Глушаков вернулся в состав национальной команды спустя 3,5 года.
В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).
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