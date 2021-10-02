Голкипер «Динамо» Шунин заявил, что может сыграть против «Спартака»
Голкипер «Динамо» Антон Шунин заявил, что может сыграть в гостевом матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Все нормально, тренируюсь в общей группе. Есть ли вероятность, что сыграю в матче со «Спартаком»? Да», — цитирует Шунина ТАСС.
Шунин из-за травмы пропустил три последние игры «Динамо» в РПЛ и матч Кубка России против ставропольского «Динамо» (6:0).
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября. Начало встречи — в 19.00 (мск).
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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