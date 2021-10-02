Хакшабанович — о Слуцком: «Неверно заявлять, что он потерял контроль над командой»
Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович прокомментировал результат команды в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).
«Я думаю, игра, которую мы показали сегодня, не соответствует нашему уровню. На данным момент мы играем не очень хорошо. Неверно заявлять, что Слуцкий потерял контроль над командой, поскольку он тренер, который знает все о команде и что в ней происходит. Плохие игры бывают у каждой команды, но я знаю, что мы вернемся на тот уровень, которого достойны», — приводит слова Хакшабановича ТАСС.
У «Рубина» в активе 14 очков. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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