Глушаков: «Химки» были сильнее, но ненамного"
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0) отметил, что в чемпионате России возможны любые результаты, поэтому таблица такая плотная.
— С чем можете связать плотность внизу турнирной таблицы?
— Особенность нашего чемпионата. Каждый может забрать у каждого. Вчера «Зенит» проиграл в Туле, много таких игр было.
— Чувствуете разницу, что «Химки» с вами и без вас, две разные команды?
— Нет, конечно. Так глупо говорить. Команда одержала победу — это самое важное, как и сборная.
— Можно сказать, что «Химки» сегодня были намного сильнее «Ахмата»?
— Были сильнее, но ненамного. Счет на табло. Брайн еще не забил 100-процентный момент.
(Севастиан Терлецкий и Георгий Скобликов)
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