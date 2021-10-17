Глушаков: «Химки» были сильнее, но ненамного"

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0) отметил, что в чемпионате России возможны любые результаты, поэтому таблица такая плотная.

— С чем можете связать плотность внизу турнирной таблицы?

— Особенность нашего чемпионата. Каждый может забрать у каждого. Вчера «Зенит» проиграл в Туле, много таких игр было.

— Чувствуете разницу, что «Химки» с вами и без вас, две разные команды?

— Нет, конечно. Так глупо говорить. Команда одержала победу — это самое важное, как и сборная.

— Можно сказать, что «Химки» сегодня были намного сильнее «Ахмата»?

— Были сильнее, но ненамного. Счет на табло. Брайн еще не забил 100-процентный момент.

(Севастиан Терлецкий и Георгий Скобликов)