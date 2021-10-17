Идову отметил, что «Химки» хорошо подготовились к матчу с «Ахматом»
Защитник «Химок» Брайн Идову поделился впечатлениями после матча с «Ахматом» (2:0) в 11-м туре Тинькофф РПЛ.
«Ахмат» — хорошая, устойчивая команда, — передает корреспондент «СЭ» Георгий Скобликов. — Было много единоборств. Активно прессингуют, активно бегут в атаку. В принципе, хорошо сыграли, свои моменты реализовали. Были готовы к сопернику, хорошо подготовились и выжали максимум».
В составе победителей отличились Илья Кухарчук и Александр Долгов.
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