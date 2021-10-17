Агаларов после травмы покинул поле на электрокаре в матче «Краснодар» — «Уфа»
17 октября, 19:50
Форвард «Уфы» Гамид Агаларов был заменен из-за травмы в гостевом матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Агаларов получил повреждение в столкновении с Кайо. После оказания помощи футболиста увезли с поля на электрокаре. На 29-й минуте вместо него вышел полузащитник Остон Урунов.
Агаларов открыл счет в матче «Краснодар» — «Уфа» на 9-й минуте. Это девятый гол форварда в этом чемпионате.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин включил лучшего бомбардира РПЛ в состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре, но в играх тот участия не принимал.
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