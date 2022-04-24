Глебов рассказал, как Карпин наградил команду за победу над «Спартаком»

Глебов заявил, что Карпин был счастлив после победы «Ростова» над «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал итог матча 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (3:2), рассказав о реакции главного тренера Валерия Карпина.

— Когда Николсон появился на поле, вышли два центрфорварда. Как подменялись твои задачи?

— Никак. Все то же самое от меня требовалось: в обороне на своей половине поля помогаю двум центральным — Осипенко и Мелехину. Сажусь пятым, страхую их. Так же было, когда они играли в одного форварда с Соболевым.

— Что говорил Валерий Георгиевич после матча в раздевалке?

— Счастлив. Дал два дня выходных, потом готовимся к игре с «Краснодаром».