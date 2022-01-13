Каттани рассказал о пяти вариантах по работе и о переходе из «ПСЖ» в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, как решился перейти в московский клуб из «ПСЖ».

«Меня ничего не смущало, — сказал Каттани в интервью пресс-службе «Спартака». — Изначально у меня не было желания уходить из «ПСЖ». У меня было пять вариантов: «Спартак», «ПСЖ», а остальные я даже не рассматривал. Я не думал об уходе из «ПСЖ». У меня не было повода уходить. Только в каком-то особенном случае. Этот особенный случай — «Спартак». Это особенный клуб. И со мной он вел себя особенно. Очень убедительно, очень решительно. У меня нет никаких сомнений, что «Спартак» вернется на ведущие позиции — со мной или без меня».

Каттани рассказал, что французский клуб не хотел его отпускать в «Спартак».

«Должен признаться, что допустил одну ошибку. Я думал, что будет достаточно позвонить и сказать, что у меня есть другой вариант. Оказалось иначе. В «ПСЖ» не хотели меня отпускать. И это было неожиданно. В положительном смысле. Моя ошибка была в том, что я думал как футболист, у которого заканчивается контракт. К счастью, в итоге все разрешилось. Надеюсь, что мне удастся внести большой вклад, но у меня нет сомнений, что «Спартак» будет занимать то место, которого заслуживает», — сказал он.

Последние пять сезонов Каттани возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».