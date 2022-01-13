Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:45

Каттани рассказал о пяти вариантах по работе и о переходе из «ПСЖ» в «Спартак»

Карен Саркисян
Корреспондент
Лука Каттани.
Фото Getty Images

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, как решился перейти в московский клуб из «ПСЖ».

«Меня ничего не смущало, — сказал Каттани в интервью пресс-службе «Спартака». — Изначально у меня не было желания уходить из «ПСЖ». У меня было пять вариантов: «Спартак», «ПСЖ», а остальные я даже не рассматривал. Я не думал об уходе из «ПСЖ». У меня не было повода уходить. Только в каком-то особенном случае. Этот особенный случай — «Спартак». Это особенный клуб. И со мной он вел себя особенно. Очень убедительно, очень решительно. У меня нет никаких сомнений, что «Спартак» вернется на ведущие позиции — со мной или без меня».

Каттани рассказал, что французский клуб не хотел его отпускать в «Спартак».

«Должен признаться, что допустил одну ошибку. Я думал, что будет достаточно позвонить и сказать, что у меня есть другой вариант. Оказалось иначе. В «ПСЖ» не хотели меня отпускать. И это было неожиданно. В положительном смысле. Моя ошибка была в том, что я думал как футболист, у которого заканчивается контракт. К счастью, в итоге все разрешилось. Надеюсь, что мне удастся внести большой вклад, но у меня нет сомнений, что «Спартак» будет занимать то место, которого заслуживает», — сказал он.

Последние пять сезонов Каттани возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b90OGr8E9GQ
Футбол
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
5
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Америке выбрали топ-100 главных людей мирового хоккея. Жертва секс-насилия влиятельнее Овечкина и Ротенберга
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Славена» Главчич подпишет контракт с «Химками»

Главный врач «Динамо» рассказал о физическом состоянии игроков перед сбором в Турции
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости