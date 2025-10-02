Футбол
Сегодня, 17:32

Батраков рассказал, что хранит дома все индивидуальные награды

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о том, где хранит свои индивидуальные награды.

— Все статуэтки хранятся дома, — начал Батраков. — Папа за этим следит. На полочках. Ухаживает за ними. Папа придумал дополнительные полки над телевизором, что-то еще придумает, — сказал Батраков на мероприятии WINLINE игрок месяца

— Пас или гол?

— В РПЛ у меня больше голов, но, наверное, красивый голевой пас как-то приятнее ощущается.

— Но ты задумался, почему?

— Если брать юношеские команды, всегда было больше ассистов, а сейчас наоборот. Сам не понимаю этого. Голевой пас, выход один на один приятнее будет, — сказал Батраков на мероприятии WINLINE игрок месяца.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
