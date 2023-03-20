Семак: «Зениту» заранее приписывают чемпионство? Это ошибочно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал для «СЭ» поражение своей команды в матче 20-го тура против ЦСКА (0:1).

«Любая команда может проиграть. Это спорт. Наше дело — тренироваться. Поражения — часть футбола. «Зениту» заранее приписывают чемпионство? Это ошибочно», — сказал Семак «СЭ».

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.