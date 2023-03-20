Пономарев: «Победа ЦСКА над «Зенитом» абсолютно закономерна»
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).
— ЦСКА хорошо настроились на игру и дали настоящий бой иностранцам «Зенита», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт». — Оказалось, что если их взять поплотнее, то этих ребят вполне можно обыгрывать. У игроков «Зенита» было мало времени на то, чтобы принимать решение, когда мяч оказывался у них. ЦСКА полностью выполнили установку тренера и действовали агрессивно и очень правильно. Победа ЦСКА абсолютно закономерна.
— Как вам Чалов?
— Задатки стабильной игры у него уже начинают проявляться. Он сам принимает решения и врывается в штрафную площадку. Что касается гола, то он отлично пробил — Федор растет от игры к игре. Думаю, что он будет еще прибавлять.
— Интрига в борьбе за чемпионство еще жива?
— Нет, 7 очков от «Ростова» — это очень много. Сейчас Семак надерет задницы игрокам, потому что так играть, как сегодня... Так играть, конечно, в футбол нельзя. Я ожидал искрометной и агрессивной игры от «Зенита», но они или подустали, или что-то еще случилось, но игра у них не пошла.
ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4