«Факел» — «Динамо»: махачкалинцы вышли вперед на 79-й минуте

Махачкалинское «Динамо» забило второй гол в матче 1-го тура чемпионата России против «Факела» — 2:1.

На 79-й минуте отличился Александр Сандрачук.

Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже.