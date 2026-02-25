Семак о 50-летнем юбилее: «Если разобраться, то я вступаю уже в 51-й год»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о своем юбилее. 27 февраля специалисту исполнится 50 лет.

«Своим днем рождения я заканчиваю рубеж 50-летний и вступаю уже в 51-й год. Если разобраться, по большому счету, 50 лет уже прожито будет на момент празднования дня рождения. Начнется 51-й год. Поэтому ждем, каким он будет», — сказал Семак во время разговора с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым на подкасте «Зенита».

Семак возглавляет петербургский клуб с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз выиграли РПЛ, дважды становились обладателями Кубка России и пять раз — Суперкубка страны. Семак пять раз признавался лучшим тренером года по версии РФС.

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