Канчельскис спрогнозировал остаток сезона для «Спартака»: «Будет конкурировать за 4-е или 5-е место»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о перспективах «Спартака» в весенней части РПЛ.

«Да он будет конкурировать за 4-е или 5-е место. На протяжении десяти лет я говорю, что «Спартак» будет бороться за эти строчки. Это его место. «Спартаку» надо биться за Кубок, но также и за хорошие, высшие места. Мы все прекрасно понимаем амбиции клуба — первое место. Если «Спартак» выиграет Кубок России — это будет тоже хорошее, большое достижение. Дай бог, удачи ему», — сказал Канчельскис «СЭ».

Первый матч после зимней паузы красно-белые проведут в воскресенье, 1 марта, против «Сочи».

«Спартак» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы с 29 очками.

(Виктория Лебедева)

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