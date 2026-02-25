В «Пари НН» надеются сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев рассчитывает, что команда сохранит прописку в РПЛ по итогам сезона.

«Надеюсь, что все задумки нашего главного тренера и тренерского штаба реализуются, что команда сохранится по спортивному принципу в чемпионате», — цитирует ТАСС Карасева.

После 18 туров «Пари НН» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В 19-м туре РПЛ в первом матче после зимней паузы 28 февраля нижегородская команда на выезде встретится с «Локомотивом».

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