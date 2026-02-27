Семак — об отмененном голе «Балтики»: «Если бы я был на другой стороне, наверное, тоже было бы очень обидно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод с отмененным голом защитника «Балтики» Кевина Андраде в матче 19-го тура чемпионата России.

В пятницу сине-бело-голубые дома обыграли калининградцев со счетом 1:0. На 75-й минуте Андраде забил в ворота питерцев, однако после вмешательства ВАР его гол был отменен из-за положения вне игры.

«Я не смотрел повтор изначально после того, как забили нам гол. Уже когда судья слушал, я посмотрел, что случилось. Момент очень тонкий. Мантуан успел, как я понимаю, выйти, и игрок, который стоял, закрывал видимость вратарю. В момент удара вратарь не видел мяча — то есть он участвовал в эпизоде. Конечно, это очень обидно с точки зрения команды соперника. Если бы я был на другой стороне, наверное, тоже было бы очень обидно. Но решение судьи такое», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в РПЛ команда проведет 8 марта против «Оренбурга».

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