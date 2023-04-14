Семак отказался называть матч с «Ростовом» чемпионским
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает чемпионским предстоящий матч с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ.
— Валерий Карпин назвал этот матч не чемпионским, а просто игру двух лидирующих команд в чемпионате. Согласны ли вы с ним или считаете как-то иначе?
— Нет, я полностью согласен с трактовкой. Для нас каждый матч важен, как и для «Ростова». Говорить сейчас о чемпионском матче за восемь туров до окончания чемпионата, конечно, нет смысла.
— Чего на ваш взгляд не хватает для развития детско-юношеского футбола в России?
— Вопрос очень интересный. Думаю, он требует глобальных усилий. Нужно, безусловно, создавать условия и для детей. Мы же понимаем, в какой стране мы живем. Большая часть страны с очень сложными климатическими условиями. Даже в Санкт-Петербурге, если мы говорим о футбольных манежах, количестве тренировочных полей даже для главной команды в это время достаточно сложно найти. Естественно, это и условия, и специалисты, тренеры, которые должны болеть своим делом, быть педагогами, должны любить свою профессию, детей. Думаю, через любовь к футболу и к детям можно воспитать действительно хорошие и талантливые поколения. Понимаем, что экономическая составляющая тоже достаточно важна. Также важно, чтобы детские тренеры получали соответствующие зарплаты и деньги, чтобы им было достаточно той работы, на которой они работают. Чтобы они концентрировались на одном деле — том, котором они любят. Дети у нас любят футбол, многие хотят заниматься, но пока количество не перерастает качество. В этом направлении нужно двигаться. Это тот пласт, в котором быстро не получится сделать ничего.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. «Ростов» — второй с 45 очками.
Команды сыграют 16 апреля. Начало — в 19.00 мск.
Георгий Горностаев
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4