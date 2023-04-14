Семак отказался называть матч с «Ростовом» чемпионским

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает чемпионским предстоящий матч с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ.

— Валерий Карпин назвал этот матч не чемпионским, а просто игру двух лидирующих команд в чемпионате. Согласны ли вы с ним или считаете как-то иначе?

— Нет, я полностью согласен с трактовкой. Для нас каждый матч важен, как и для «Ростова». Говорить сейчас о чемпионском матче за восемь туров до окончания чемпионата, конечно, нет смысла.

— Чего на ваш взгляд не хватает для развития детско-юношеского футбола в России?

— Вопрос очень интересный. Думаю, он требует глобальных усилий. Нужно, безусловно, создавать условия и для детей. Мы же понимаем, в какой стране мы живем. Большая часть страны с очень сложными климатическими условиями. Даже в Санкт-Петербурге, если мы говорим о футбольных манежах, количестве тренировочных полей даже для главной команды в это время достаточно сложно найти. Естественно, это и условия, и специалисты, тренеры, которые должны болеть своим делом, быть педагогами, должны любить свою профессию, детей. Думаю, через любовь к футболу и к детям можно воспитать действительно хорошие и талантливые поколения. Понимаем, что экономическая составляющая тоже достаточно важна. Также важно, чтобы детские тренеры получали соответствующие зарплаты и деньги, чтобы им было достаточно той работы, на которой они работают. Чтобы они концентрировались на одном деле — том, котором они любят. Дети у нас любят футбол, многие хотят заниматься, но пока количество не перерастает качество. В этом направлении нужно двигаться. Это тот пласт, в котором быстро не получится сделать ничего.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. «Ростов» — второй с 45 очками.

Команды сыграют 16 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Георгий Горностаев