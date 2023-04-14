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Сегодня, 11:29

Семак отказался называть матч с «Ростовом» чемпионским

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Валерий Карпин и Сергей Семак.
Фото Артем Гусев/ ФК «Ростов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает чемпионским предстоящий матч с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ.

— Валерий Карпин назвал этот матч не чемпионским, а просто игру двух лидирующих команд в чемпионате. Согласны ли вы с ним или считаете как-то иначе?

— Нет, я полностью согласен с трактовкой. Для нас каждый матч важен, как и для «Ростова». Говорить сейчас о чемпионском матче за восемь туров до окончания чемпионата, конечно, нет смысла.

— Чего на ваш взгляд не хватает для развития детско-юношеского футбола в России?

— Вопрос очень интересный. Думаю, он требует глобальных усилий. Нужно, безусловно, создавать условия и для детей. Мы же понимаем, в какой стране мы живем. Большая часть страны с очень сложными климатическими условиями. Даже в Санкт-Петербурге, если мы говорим о футбольных манежах, количестве тренировочных полей даже для главной команды в это время достаточно сложно найти. Естественно, это и условия, и специалисты, тренеры, которые должны болеть своим делом, быть педагогами, должны любить свою профессию, детей. Думаю, через любовь к футболу и к детям можно воспитать действительно хорошие и талантливые поколения. Понимаем, что экономическая составляющая тоже достаточно важна. Также важно, чтобы детские тренеры получали соответствующие зарплаты и деньги, чтобы им было достаточно той работы, на которой они работают. Чтобы они концентрировались на одном деле — том, котором они любят. Дети у нас любят футбол, многие хотят заниматься, но пока количество не перерастает качество. В этом направлении нужно двигаться. Это тот пласт, в котором быстро не получится сделать ничего.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. «Ростов» — второй с 45 очками.

Команды сыграют 16 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Георгий Горностаев

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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