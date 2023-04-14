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Семак: «Мы хотели бы, чтобы Мантуан остался в «Зените»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном выкупе контракта полузащитника Густаво Мантуана.

— Появилась информация, что «Зенит» ведет переговоры о выкупе Густаво Мантуана. Что можете сказать по этому поводу и заинтересованы ли вы с сотрудничестве с данным футболистом?

— Не знаю экономические подробности сделки, которая есть. Что касается игровых качеств, он полностью соответствует по своим качествам нашей команде. Мы конечно хотели бы, чтобы он остался. Дальше это уже задача руководства, насколько возможно договориться с предыдущим клубом о полном его выкупе.

— Сейчас новая мода, все клубы общаются с судьями на фоне неразберихи, которые происходят в трактовках. Приглашают их к себе, обсуждают, как можно играть, как нельзя. Нет ли у вас такого желания со своей стороны пообщаться с кем-то руководителей судейского корпуса, высказать вопросы, претензии, прояснить ситуацию?

— Ежегодно — это такое требование — представители судейского корпуса приезжают и объясняют те новшества или моменты по рекомендации выше стоящих инстанций будут проявляться в новом сезоне. Говорить одно, а на деле не всегда так получается. Это и человеческий фактор, и трактовка тех эпизодов, которая есть, она очень сложно. Это проблема не только в российском футболе, но и в европейском тоже, где есть желание собраться и с футболистами, и с тренерами, чтобы изучить те моменты, что есть недостаточный контакт, есть игра рукой или попадание в руку. То есть те моменты, которые сложные в трактовках. Отсюда столько ошибок и непонимания со стороны тех же арбитров, как трактовать тот или иной эпизод. Думаю, в этом отношении нужно всем вместе работать, двигаться, чтобы была более понятная ситуация для игроков, судей, журналистов.

Мантуан находится в аренде в «Зените» до лета 2023 года. По окончании арендного соглашения клуб имеет право выкупить игрока у бразильского клуба «Коринтианс». На данный момент на счету 21-летнего Мантуана 16 матчей, четыре гола и одна голевая передача за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Георгий Горностаев

Сергей Семак
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
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