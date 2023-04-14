Гаврилов — о матче «Спартака» против «Торпедо»: «Легкой игры не будет!»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Торпедо» в 23-м туре чемпионата России.

«Одна команда борется за выживание, другая хочет заработать очки. Легкой игры не будет! В этом чемпионате легких игр нет ни для кого. Каждая команда решает свои проблемы», — сказал Гаврилов «СЭ».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» завтра, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.