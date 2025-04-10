Семак — о предстоящем матче с «Краснодаром»: «Это игра, в которой особенно нужно победить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил важность матча против «Краснодара» в 24-м туре чемпионата России.

— Всегда нужно стараться выигрывать. Это игра, в которой особенно нужно выиграть. Конечно, мы понимаем, что мы должны делать то, что мы можем, то, что в наших силах, настраиваться, готовиться, работать и надеяться на то, что мы сможем добиться хороших результатов.

Игра состоится в воскресенье, 13 апреля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Краснодар» идет в лидерах с 52 баллами.