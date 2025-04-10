Кассьерра: «У меня достаточно футбольных качеств, чтобы играть на разных позициях в атаке»

Футболист «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, как себя ощущает на позиции левого вингера.

— Мне кажется, у меня достаточно футбольных качеств, чтобы играть на разных позициях в атаке. Был опыт игры в нескольких ролях. Безусловно, признаю, что наиболее комфортной для меня является роль девятки, центрального нападающего. Но при этом самое важное — быть полезным команде. И самое важное — быть готовым в тот момент, когда главный тренер попросит меня выйти там или там, выйти и принести пользу.

В нынешнем сезоне 27-летний Кассьерра провел 29 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами.