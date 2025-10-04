Тедеев — о матче против «Зенита»: «Господь в следующий раз нас обязательно вознаградит победой»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о ничейном результате в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Я всем футболистам безумно благодарен. Они сегодня играли хорошо, создавали много эпизодов и моментов в первом тайме особенно. Некоторые футболисты только пришли к нам, некоторые выходят из лазарета, поэтому тяжело вносить корректировки посредством замен. Но сегодня надо отметить, что все футболисты, кто вышел на замену, внесли огромный вклад в игру. Всем спасибо за то, что они бились за себя, за клуб, за болельщиков. Мы ими очень гордимся. Сегодня игра удалась. Думаю, что господь в следующий раз в такой ситуации нас обязательно вознаградит победой. У меня в этом нет сомнений», — сказал Тедеев.

«Акрон» (8 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре тольяттинцы 18 октября проведут матч с «Пари НН».