Главный тренер «Урала» рассказал, за счет чего его команда будет противостоять ЦСКА

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Конечно, потери в составе сказываются, но будем компенсировать это за счет общекомандных действий», — цитирует Матвеева пресс-служба уральцев.

Из-за дисквалификации не поможет хозяевам Карлос Страндберг. Также травмированы Олег Баклов, Вячеслав Подберезкин, Дмитрий Ефремов и Эрик Бикфалви.

Матч «Урал» — ЦСКА состоится в субботу, 4 октября. Начало — в 16.30 (мск).