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Главный тренер «Урала» рассказал, за счет чего его команда будет противостоять ЦСКА

15:53
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Конечно, потери в составе сказываются, но будем компенсировать это за счет общекомандных действий», — цитирует Матвеева пресс-служба уральцев.

Из-за дисквалификации не поможет хозяевам Карлос Страндберг. Также травмированы Олег Баклов, Вячеслав Подберезкин, Дмитрий Ефремов и Эрик Бикфалви.

Матч «Урал» — ЦСКА состоится в субботу, 4 октября. Начало — в 16.30 (мск).

Урал — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FCURAL/status/1312370361921609729

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