Главный тренер «Урала» рассказал, за счет чего его команда будет противостоять ЦСКА
15:53
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
«Конечно, потери в составе сказываются, но будем компенсировать это за счет общекомандных действий», — цитирует Матвеева пресс-служба уральцев.
Из-за дисквалификации не поможет хозяевам Карлос Страндберг. Также травмированы Олег Баклов, Вячеслав Подберезкин, Дмитрий Ефремов и Эрик Бикфалви.
Матч «Урал» — ЦСКА состоится в субботу, 4 октября. Начало — в 16.30 (мск).
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