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Первушин: «Тамбов» стал похожа на команду»

16:15
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин перед матчем 24-го тура РПЛ с ЦСКА отметил, что команда подходит к этой встрече в хорошем состоянии.

«Провели небольшой сбор в Казани, потом здесь в Саранске потренировались, — отметил Первушин в эфире «Матч Премьер». — На наш взгляд, функционально подтянули команду. Все в номарльном состоянии. Хотелось бы, чтобы мы увидели боевую команду. Месяц прошел с того момента, как начали вместе тренироваться. В раздевалке видно и по общению, что команда стала похожа на команду».

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