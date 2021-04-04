Первушин: «Тамбов» стал похожа на команду»
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин перед матчем 24-го тура РПЛ с ЦСКА отметил, что команда подходит к этой встрече в хорошем состоянии.
«Провели небольшой сбор в Казани, потом здесь в Саранске потренировались, — отметил Первушин в эфире «Матч Премьер». — На наш взгляд, функционально подтянули команду. Все в номарльном состоянии. Хотелось бы, чтобы мы увидели боевую команду. Месяц прошел с того момента, как начали вместе тренироваться. В раздевалке видно и по общению, что команда стала похожа на команду».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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