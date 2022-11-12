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12 ноября, 20:42

Талалаев — о поражении от «Зенита»: «Сколько могли — терпели, выполняли установку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

—  Сколько могли — терпели, выполняли установку. Футболисты дисциплинированно играли и справлялись с лучшей командой России. К сожалению, ничего не получалось в атаке. Ни проникающих передач, ни движений за спину. Какие-то полумоменты, рикошеты. Даже их не можем забить. Есть возможность для хорошей плодотворной работы в перерыве — в трансферном поле и в тренировочном. Впереди нужно добавлять мастерства и взаимодействия. Смольников мог забить с отскока. Надо было забивать хотя бы один мяч перед отпуском. Не получилось. Чувства расстроенные. Во втором тайме «Зенит» увеличил скорость, разнообразил игру заменами, усилил фланги. Мы пытались противопоставить то, что у нас есть. Не справились. Питерский клуб заслуженно выиграл.

— Сегодня можно похвалить команду: вы не дали ничего сделать сопернику до 40-й минуты. В первом тайме игра шла по сценарию «Торпедо». Что вы объясняли футболистам жестикуляцией?

— Это манера работы. Я стараюсь не тратить время. Те, кто сидят на скамейке, должны выполнять и обучаться тому, что не делают правильно футболисты на поле. Было много неоправданных потерь. 4 потери, когда футболист в касание отыгрывался. Слишком много было ведений при этом. Роганович дважды перехватывает, ведет мяч, теряет. Эркинов — тоже самое. Есть определенные требования к команде, которые нужно выполнять. Если футболист их не выполняет, он садится на скамейку, выходит другой. Видимо, накопилась усталость от чемпионата. Работать под таким прессингом тяжело. Неудачи давят на игроков. Мы все понимаем, что не сможем добыть очки, не забивая. Сохранить 0:0 с «Зенитом» крайне сложно. Это возможно, мы делали такое в предыдущих командах. Но сложно. Ставим задачу дожимать и доводить атаки до ударов, а этого было мало. Это — основная претензия к игрокам атаки.

— Пять матчей подряд и 0 забитых мячей. В вашей практике футболиста или тренера было такое?

— Не было.

— Чем вызвана обратная замена Мухаммада Султонова?

— Невыполнением функций. Он не бежал, когда мы атаковали. Уступал в скорости сопернику, две голевые атаки пришли оттуда. Мы готовили Шапича как раз, но не хватило минуты...

Источник: https://torpedo.ru/news/44661/

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3
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4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
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9
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