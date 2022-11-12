Балахнин: «Сейчас «Ростов» выглядит как очень организованная команда»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил выступление команды Валерия Карпина в последних матчах РПЛ.

«Я не удивлен, что «Ростов» занял такое высокое место в чемпионате. Они к этому шли весь чемпионат. У желто-синих в каких-то моментах получались матчи, в некоторых — нет, зато команда стабильно набирала очки. Это важно. Сейчас «Ростов» выглядит как очень организованная команда», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

Также он ответил на вопрос, сможет ли «Ростов» навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

«Нет. На данный момент в нашем чемпионате мало команд, которые могут конкурировать с «Зенитом», — добавил специалист.

Сегодня, 12 ноября, команда Валерия Карпина обыграла «Крылья Советов» в матче 17-го тура чемпионата России (3:1). После этой встречи «Ростов» поднялся на 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.