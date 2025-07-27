«Фратрия» прокомментировала поражение «Спартака» от «Балтики»

Фанатская группировка «Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3).

«Спартак» разгромлен новичком РПЛ. Позорные цифры на табло домашнего стадиона — 0:3. Но есть одно но: получили трешку от «Балтики» после двух удалений. Впереди еще 28 туров. Выигрываем все — мы чемпионы», — говорится в сообщении Telegram-канала «Фратрии».

В матче третьего тура РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Акроном». Игра пройдет 3 августа.