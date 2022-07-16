Абаскаль назвал цели «Спартака» в новом сезоне

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после завершения матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1) рассказал о целях команды на сезон.

— На днях Мележиков назвал задачами «Спартака» на нынешний сезон — стать чемпионами и выйти в финал БЕТСИТИ Кубка России. Есть ли у вас достаточное количество игроков на сезон, чтобы выполнить эти задачи? Также учитывая, что руководство «Спартака» бесплатно отпустило Бакаева к вашим прямым конкурентам. Что вы просите у руководства, чтобы решить эти задачи?

— Цель «Спартака» всегда амбициозная — это победа в каждом матче. Мы должны своей игрой доказывать и заслуживать положительный результат, чтобы болельщики могли гордиться нашим выступлением. Что касается трансферов, это внутренний вопрос, который мы будем обсуждать внутри клуба. Я предпочитаю говорить о тех футболистах, которые есть в моем распоряжении, которые есть сейчас в нашем составе. Я доволен тем составом, который есть. Мы делаем первые шаги, процесс идет. Сегодня была первая официальная игра в чемпионате России. С моей стороны было бы некорректно, может быть, даже неуважительно говорить о каких-то других футболистах сегодня.