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16 июля, 22:52

Спиридонов — о судействе в Грозном: «Возможно, на Безбородова оказывали давление»

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Безбородов не посмотрел чистый пенальти. Там не было никакой опорной руки, это пенальти, — сказал Спиридонов «СЭ». — А в конце пожалел вратаря, не дал ему красную. Не знаю, что это было. Может быть, давление на него какое-то оказывали. По сути, игра «Спартака» как и ожидалась — если бы Мозес не попал, уехали бы с баранкой».

Несколько решений арбитра Владислава Безбородова в концовке встречи вызвали вопросы у футболистов москвичей.

«Ахмат» — «Спартак»: был контакт мяча с рукой, почему арбитр не назначил пенальти? //
Почему не удален вратарь Шелия? Следовало ли назначить пенальти?

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
Владислав Безбородов
6
2
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 1 : 1
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 2
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Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
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 1 0 1
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