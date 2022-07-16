Спиридонов — о судействе в Грозном: «Возможно, на Безбородова оказывали давление»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Безбородов не посмотрел чистый пенальти. Там не было никакой опорной руки, это пенальти, — сказал Спиридонов «СЭ». — А в конце пожалел вратаря, не дал ему красную. Не знаю, что это было. Может быть, давление на него какое-то оказывали. По сути, игра «Спартака» как и ожидалась — если бы Мозес не попал, уехали бы с баранкой».

Несколько решений арбитра Владислава Безбородова в концовке встречи вызвали вопросы у футболистов москвичей.

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