Карседо о выборе «Спартака»: «Пафос» предлагал крупный контракт, но деньги — не главная мотивация»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил, почему финансовые условия не были для него определяющим фактором при переходе в московский клуб.

5 января «Спартак» объявил о подписании контракта с 52-летним испанским специалистом до лета 2028 года. С июля 2023-го Карседо возглавлял «Пафос» и впервые в истории команды вывел ее в основную стадию Лиги чемпионов.

— Почему вы не можете сказать, что ваша главная мотивация — деньги?

— «Спартак» знают везде. Это известная команда. Да, «Пафос» играет в ЛЧ и там все было хорошо, меня любили. И предложение «Спартака» было не единственное. И «Пафос» предлагал новый контракт с большими деньгами. Но мы выбрали «Спартак». Деньги — не главная мотивация.

— Почему вы так высказались о Дзюбе? Почему не назвали его «игрочишка», в соответствии с тем, как он сказал про Эмери однажды?

— Не могу о нем ничего плохого сказать. Мы стараемся исправлять свои ошибки. И мы не были идеальными в России. Что касается его слов про Эмери, то думаю, Унаи всем все доказал.