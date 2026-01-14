Кахигао ответил на вопрос о будущем полузащитника Бонгонды

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос о будущем вингера красно-белых Тео Бонгонды.

— Контракт Бонгонды рассчитан до конца сезона. Посмотрим, как все будет происходить — сказал Кахигао на пресс-конференции в Москве.

Бонгонда перешел в «Спартак» летом 2023 года из «Кадиса». Он принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и шестью результативными передачами.

Действующий контрак 30-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.